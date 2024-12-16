Asgari ücrette önemli toplantı

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Türkiye'de doğrudan ya da dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete zam için yapılan 4 görüşmenin ikincisi bugün gerçekleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gerçekleşecek olan toplantı saat 14:30'da başlayacak.

Bugün de masaya rakamın gelmesi beklenmiyor ve gündemin ekonomik verilerden oluşacağı beklentisi hakim durumda.

Asgari ücrete ilişkin işçi, işveren tarafının farklı talepleri olsa da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda çıkacak karar bağlayıcı oluyor.