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Asgari ücrette önemli toplantı... İşte olası zam oranları

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#Asgari Ücret#Maaş#Komisyon
Asgari ücrette önemli toplantı... İşte olası zam oranları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 06:39

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:30'da ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Henüz zam oranının konuşulmayacağı toplantıda temel ekonomik veriler ele alınacak.

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Türkiye'de doğrudan ya da dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete zam için yapılan 4 görüşmenin ikincisi bugün gerçekleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gerçekleşecek olan toplantı saat 14:30'da başlayacak.

Bugün de masaya rakamın gelmesi beklenmiyor ve gündemin ekonomik verilerden oluşacağı beklentisi hakim durumda.

Asgari ücrete ilişkin işçi, işveren tarafının farklı talepleri olsa da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda çıkacak karar bağlayıcı oluyor.

ZAM ORANI NE OLACAK?

Zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor. Genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor. Net bir zam oranını tahmin etmek oldukça zor ve uzmanlar geniş bir aralıkta tahmin belirtme yöntemini kullanarak ihtimal artırarak oran tutturmaya çalışıyor.

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Asgari ücrette önemli toplantı... İşte olası zam oranları

 

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#Asgari Ücret#Maaş#Komisyon

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