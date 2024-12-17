×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Asgari ücrette 2’nci toplantıdan da rakam çıkmadı

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret Tespit Komisyonu#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#TİSK
Asgari ücrette 2’nci toplantıdan da rakam çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2’nci toplantısı dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlendi.

Haberin Devamı

Toplantıda işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. 50 dakika süren toplantının ardından açıklama yapan Ağar, 2’nci toplantıda da rakam konuşulmadığını belirterek, şunları söyledi:

‘RAKAM AÇIKLANSIN DEDİK’

“Toplantıda, geçmiş yıllarda son açıklama saatine 10 dakika kala rakam söylendiğini ve hiçbir yaptırım gücümüzün olmadığını söyledik. Gerek işveren gerek hükümet temsilcilerine ‘Bir rakam açıklayın. Kamuoyunda bu rakamları getirelim, ona göre bir yol çizelim’ dedik ancak rakam açıklanmadı. Sürekli, ‘Türk-İş niye rakam açıklamıyor’ deniliyor. Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız. Biz, bir daha söylüyorum, biz para veren taraf değiliz. Para isteyen tarafız.

Haberin Devamı

‘UZAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM’

Yaşam şartları belli, bunun dikkate alınarak ücretin belirlenmesi lazım. Hazine ve Maliye Bakanı ‘Kötü günler geride kaldı’ diyor, madem kötü günler geride kaldı, bu asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Sürecin uzayacağını zannetmiyorum, 3’üncü toplantıda biteceğini tahmin ediyorum. 3’üncü toplantının tarihi henüz belli değil. Bu toplantıdan önce rakamın belirlenmesini herkesin huzurunda talep ediyorum.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret Tespit Komisyonu#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#TİSK

BAKMADAN GEÇME!