Asgari ücrette 2’nci toplantıdan da rakam çıkmadı

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Toplantıda işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. 50 dakika süren toplantının ardından açıklama yapan Ağar, 2’nci toplantıda da rakam konuşulmadığını belirterek, şunları söyledi:

‘RAKAM AÇIKLANSIN DEDİK’

“Toplantıda, geçmiş yıllarda son açıklama saatine 10 dakika kala rakam söylendiğini ve hiçbir yaptırım gücümüzün olmadığını söyledik. Gerek işveren gerek hükümet temsilcilerine ‘Bir rakam açıklayın. Kamuoyunda bu rakamları getirelim, ona göre bir yol çizelim’ dedik ancak rakam açıklanmadı. Sürekli, ‘Türk-İş niye rakam açıklamıyor’ deniliyor. Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız. Biz, bir daha söylüyorum, biz para veren taraf değiliz. Para isteyen tarafız.

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‘UZAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM’

Yaşam şartları belli, bunun dikkate alınarak ücretin belirlenmesi lazım. Hazine ve Maliye Bakanı ‘Kötü günler geride kaldı’ diyor, madem kötü günler geride kaldı, bu asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Sürecin uzayacağını zannetmiyorum, 3’üncü toplantıda biteceğini tahmin ediyorum. 3’üncü toplantının tarihi henüz belli değil. Bu toplantıdan önce rakamın belirlenmesini herkesin huzurunda talep ediyorum.”