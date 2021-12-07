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Asgari ücrette 2’nci toplantı bugün

07.12.2021 - 09:31
Asgari ücrette 2’nci toplantı bugün | Ekonomi Haberleri

Toplam 6 milyon çalışanın 2022’de alacağı ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde ikinci tur bugün yapılacak.

Üçüncü toplantının da 9 Aralık’ta yapılması planlanıyor. Asgari ücretle ilgili kesin kararın 3. veya 4. toplantıda verileceği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yılki görüşmeler öncesinde çalışan, yönetici ve işverenlerle bir anket de düzenledi. Ankette, işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretle ilgili soruya “3 bin 501 ile 3 bin 750 TL arasında” cevabını verirken, yüzde 19.3’ü ise “3 bin 251 TL ile 3 bin 500 TL arasında olmalı”, yüzde 13.7’si ise “3 bin 751 TL ile 4 bin TL arasında olmalı” yanıtını verdi.

Çalışanlarda “Yeni dönem asgari ücret ne olmalı?” sorusuna yüzde 37.3 oranında “3 bin 750 ile 4 bin TL arası” yanıtı verildi. “4 bin ile 4 bin 500 TL arasında olmalı” diyenlerin oranı yüzde 13, “4 bin 500 TL üzerinde olmalı” diyenlerin oranı ise yüzde 21.8 oldu. Çalışanları temsilen toplantılara katılan Türk-İş, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.2’nin altında bir zamla masaya gelinmesini isterken, işverenleri temsilen eden TİSK ise “Çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruyacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Ancak işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutacak ve üretimin devamlılığını sağlayacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi hayati önemdedir. Dönemin koşulları dikkate alınarak, çalışanı da üreteni de koruyacak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi çağrısında bulunuyoruz” görüşünü dile getiriyor.


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