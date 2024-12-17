Asgari ücret tespiti için üçüncü toplantı tarihi belli oldu

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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren 2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

İKİNCİ TOPLANTI SONRASI TÜRK-İŞ'DEN AÇIKLAMA

İkinci toplantı dün (16 Aralık Pazartesi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti. Görüşmeler 14:30'da başlarken 15:30'da sona erdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda rakamın masaya gelmediğini belirtti.

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Ağar "Asgari ücret konusunda bir rakam konuşulmadı. Hazine ve Maliye Bakanımız kötü günler geride kaldı, diyor, madem geride kaldıysa bu güzel günlerden, iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim., evlerinin kiralarını verebilsinler, mutfaktaki tenceresini kaynatabilsinler, bunlar görüştük, bunları tartıştık. Önümüzdeki hafta üçüncü toplantı gününü bildirecekler, bugün tarih belli olmadı" dedi.

ZAM ORANI NE OLACAK?

Zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor. Genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor. Net bir zam oranını tahmin etmek oldukça zor ve uzmanlar geniş bir aralıkta tahmin belirtme yöntemini kullanarak ihtimal artırarak oran tutturmaya çalışıyor.