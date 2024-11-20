Asgari ücret öncesi Meclis turu... İşçi konfederasyonlarından ortak ziyaret

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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti grup yöneticileriyle ayrı ayrı görüştü. Konfederasyon başkanları bugün de MHP, AK Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti yöneticileri ile Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile görüşecek.

‘12 AYIN 2 AYI VERGİYE GİDİYOR’

Atalay, “Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Demek ki enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş” dedi. “Gündemde çalışma hayatı, ücretle ve emekliyle ilgili sıkıntı var” diyen Atalay, “Asgari ücret görüşmeleri 10 gün sonra başlayacak, onunla ilgili sıkıntı var. Bu sıkıntılarımızı ülkeyi yönetenlerin duyması, talebimiz o” diye konuştu. “12 ay çalışıyoruz, 2 ay bizim kazandığımız vergiye gidiyor” diyen Atalay şunları söyledi:

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“Bu sürdürülebilir bir şey değil, bir an evvel bu değişmesi lazım, insanların dayanma gücü kalmadı. Asgari ücret bir geçim oldu. Bu ülke açısından doğru bir veri değil. Asgari ücretlinin insanca yaşayabileceği bir ücret olmalı. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Demek ki enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş. Onun için insanca yaşayabilecek bir ücret getirirler, komisyon da kabul ediyorsa üç arkadaş ortaklaşa konuşuruz. Bu ücret bir haftalık bir ücret bile değil.”

‘KOMİSYONUN YAPISI DEĞİŞMELİ’

DİSK Başkanı Çerkezoğlu da bu ay sonunda son veriler üzerinden asgari ücret kriterini açıklayacaklarını söyledi. Çerkezoğlu, “Türkiye’nin hem bir asgari ücretliler ülkesi olmaktan kurtarılması için yapılması gerekenleri hem de asgari ücretle ilgili olması gereken kriterler kamuoyu ile paylaşacağız. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, alım gücünün hızla gerilediği bir süreçte asgari ücreti ve ücretleri enflasyonun sebebi olarak gören ve ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceği iddiasında olan bir zihniyette milyonlar açlığa mahkum edilmiştir. Bu politikalardan vazgeçilmelidir” dedi.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesini istedi. Arslan, “Daha katılımcı bir komisyon oluşturulmalı. Son ana kadar asgari ücret rakamlarının tartışılması yerine verileri doğru kullanarak, yüksek enflasyonu dikkate alarak bir çalışma yapılmasını daha sağlıklı buluyoruz” görüşünü dile getirdi.