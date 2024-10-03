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ASELSAN'dan 26,2 milyon dolarlık ihracat

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#Aselsan#Sözleşme#İhracat
ASELSANdan 26,2 milyon dolarlık ihracat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 16:24

ASELSAN 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

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ASELSAN ile Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcıları arasında 26,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, Asya ve Pasifik bölgelerindeki son kullanıcıları için deniz platformlarında kullanılmak üzere radar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah sistemi, denizaltı torpido karşı tedbir sistemi, elektro-optik sistemi ve atış yeri tespit sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 26 milyon 190 bin 679 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

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#Aselsan#Sözleşme#İhracat

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