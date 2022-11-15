ASELSAN’dan teknolojik hamle | Ekonomi Haberleri

ASELSAN, yüzde 44’üne ortak olduğu İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim şirketinin kurulduğunu bildirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “Finans sektörü ve finansal teknoloji girişimciliğinin gelişimine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir yapı kurgulamak amacıyla ‘İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim Şirketi’ ünvanlı şirket kurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre; şirketin yüzde 35.56’sı Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı’na, yüzde 44.44’ü ASELSAN’a, yüzde 4.22’si Marmara Üniversitesi’ne, yüzde 4.22’si İstanbul Üniversitesi’ne, yüzde 7.33’ü İbn Haldun Üniversitesi’ne ve yüzde 4.22’si Bilişim Vadisi Teknopark Yönetici A.Ş.’ye ait. Şirketin sermayesi 45 milyon TL olurken; kuruluşunun 11 Kasım 2022 tarihinde tescil edildiği kaydedildi.

Etiketler