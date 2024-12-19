Sütte haksız kar uyarısı: ‘Artış rafa yansımaz’

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ULUSAL Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17.15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Süt üreticileri fiyattan memnun. Yapılan zammı sürdürülebilir bulduklarını söyleyen süt üreticileri, belirlenen fiyatın hayvan varlığını korumaya etkisi olacağı görüşünde. Peki gelişme raf fiyatlarına nasıl yansıyacak? Temsilciler, “Büyük bir fark olarak yansımaz. Tüketiciden üreticiye uzanan zincirde haksız kâr marjları var. Bunu iyi denetlemek lazım” yorumunu yaptılar.

‘RAFTA BÜYÜK BİR ARTIŞ BEKLEMİYORUZ’

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, açıklanan rakamın derneklerinin sıcak süt maaliyetine aşağı yukarı eşdeğer bir rakamda olduğunu belirtti. Açıklanan rakamın memnun edici olduğunu vurgulayan Solakoğlu, “Biz asgari ücrete endeksli bir sektörüz. Burada gelecek olan artış da önümüzdeki aylardaki faaliyetlerimize belli bir oranda yansıyacaktır. Onun da düzeltmesinin mart ayında yapılmasını bekliyoruz. Et açığının kapatılması ve anaç hayvanların kesilmemesi için çok gerekli bir şeydi” yorumunu yaptı.

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Sütün raf fiyatının yüzde 30’unun süt olduğunu geri kalanını ambalajların oluşturduğunu söyleyen Solakoğlu, “Yüzde 30’un içinde yüzde 17’lik bir artış söz konusu. Zam olarak yüzde 3-4 mertebesinde yansıması gerekir. Ben raf fiyatlarında çok büyük bir artış beklemiyorum” dedi. Türkiye’de yılda yaklaşık 10 milyon tonluk bir süt üretimi olduğunu anlatan Solakoğlu, “Bunun 5 milyon tonu yurt içinde fabrikalar tarafından işleniyor. Yaklaşık 5 milyonu da öz tüketim olarak tüketiliyor. İhracatımız çok az” şeklinde konuştu.

‘CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL’

Bakanlığın son zamanlarda sıkılaştırdığı taklit ve tağşiş denetimlerini sevinçle karşıladıklarını da anlatan Solakoğlu, “İşini düzgün yapanlar, düzgün yapmayanlarla piyasada haksız bir rekabete giriyor. Şimdi bu tağşiş listelerinin açıklanıyor olması en azından haksız rekabetin bir nebze de olsa önüne geçiyor. Uygulama işini düzgün yapan insanların zarar görmesini engelleyeceği gibi halk sağlığını da koruyor. Bu noktada tek bir eksik görüyorum o da cezalar yeterince caydırıcı değil. Bu cezaların daha caydırıcı olması daha isabetli olur. Çocuklarımızın sağlığıyla oynayan insanların sadece para cezası ile bu işten sıyrılmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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‘SÜRDÜRÜLEBİLİR ARTIŞ’

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin de, maliyetlerinin 15.03 lira olduğunu söyleyerek, verilen zam oranını sürdürülebilir bulduklarını ifade etti. Bazı bölgelerde süt fiyatlarının düşük kaldığını anlatan Keskin, “Fiyatlar genelde İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde düşük. Bu da sütün kalitesi ve örgütsüzlük gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor” dedi.

TOPLANAN MİKTAR 9 BİN TONU GEÇTİ

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ekim 2024 verilerine göre, eylülde 903 bin 749 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ekim ayında yüzde 1.9 oranında artarak 921 bin 187 ton oldu. 10 aylık toplan süt miktarı ise 9 bin 395 tona ulaştı.