Artık deprem olmaz algısı sigortasızlığı artırdı

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Deprem bölgesinde sigortalılık oranı düşüyor. Depremin etkilediği bölgede sigortasızlık oranının düşük olmasından dolayı oluşan 105 milyar dolarlık ekonomik kaybın sadece 6 milyar doları sigorta sistemin tarafından karşılandı. Depremin üzerinden geçen iki yıl içinde bölgede sigortasızlık oranı daha da arttı. Sigortacılar, “Deprem oldu bir daha olmayacak, sigorta yaptırmaya gerek yok algısı oluşmaya başladı” diyerek, deprem bölgesindeki tehlikeye dikkat çekti.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve DASK, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Kahramanmaraş, Hatay illerini ziyaret etti ve reel sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

SEDDK Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, DASK’ın kuruluşundan depreme kadar olan sürede toplam 1.4 milyar TL hasar ödediğini, 6 Şubat depremlerinde ise 40 milyar TL ödeme yapıldığını söyledi. Afetlere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Sezgin, bundan sonraki süreçte zorunlu deprem sigortasının zorunlu afet sigortasına dönüşmesi için kanun taslağı hazırlanıp, Meclis’e gönderildiğini ifade ederek, “Zorunlu deprem sigortasını zorunlu afet sigortasına dönüştürüyoruz” dedi.

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TSB Başkanı Uğur Gülen, depremde sigorta sektörünün toplam 75 milyar TL hasar ödediğini, bunun da 40 milyar TL’sinin Kahramanmaraş’ta ödendiğini belirterek, “Kahramanmaraş’ta toplam ekonomik kayıp 3.2 milyar dolar olduğuna göre bunun 1.2 milyar dolarını sigortacılar tarafından karşılandı. Deprem bölgesinde toplam 105 milyar dolarlık ekonomik kayıp oluştu, bunun 6 milyar doları sigorta sektörü tarafından karşılandı. Biz depremde ekonomik kaybın yüzde 6’sını karşıladık, yüzde 30-40’ını karşılayabilirdik, kapasitemiz vardı” dedi.

VATANDAŞLAR SÖYLEMLERE KULAK ASMASIN

Uğur Gülen, deprem sonrasında bölgede bir daha deprem yaşanmayacağına dair söylemler duyduklarına değinerek, “Deprem oldu, uzunca bir süre olmayacak deniyor. Böyle bir şey yok. Doğa olaylarının ne zaman, nasıl, ne şiddetli olacağını tahmin edecek teknolojiyi henüz geliştiremedik. O yüzden vatandaşlarımız bu söylemlere kulak asmasın. Bir başka önemli nokta, bizim her aldığımız poliçenin içinde deprem teminatı var mı, mutlaka kontrol etmek durumundayız” dedi.

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Ahmet Yaşar, Antakya’da, sigorta sektörünün Antakya’da 18 milyar TL hasar ödediğini, en yüksek hasarın da Antakya’da ödendiğini belirterek, “Bölgedeki işletmelerin yeniden ayağa kalkması ve finansmana erişimi için sigortalanmış olması gerekiyor. Sigortalanmamış bir işletmenin finansmana erişimi daha da zor” dedi.

SİGORTA ORANI YÜZDE 45 DÜŞTÜ

Yaşar, deprem bölgesinde özellikle Antakya’da, deprem sonrasında sigortalılık oranlarında düşüşler olduğuna dikkat çekerek, “Sanayi tesislerinde yüzde 25, konutlarda yüzde 35, ticari kesimde yüzde 45 sigorta adedinde düşüş var. Ortalamada yüzde 45 oranında bir gerileme var sigorta adedinde” dedi.

Özgür Obalı, depremde hem sigorta sektörünün hem de DASK’ın önemli bir sınav verdiğini belirterek, şunları söyledi: “DASK, depremde 40 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. Antakya özelinde bakıldığında sigortalılık oranı bugün Türkiye ortalamasının neredeyse 10 puan altında. Zaman zaman duyuyoruz; bu bölgedeki deprem riski boşaldı diye. Deprem tekrar olmayacak algısının yoğunlaştığını görüyoruz. Türkiye deprem ülkesi ve bu ülkede deprem teminatı olmayan hiçbir poliçenin alınmaması lazım.

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DASK AFET SİGORTASINA DÖNÜŞÜYOR

DASK Genel Sekreteri Serpil Günal, zorunlu deprem sigortasının, zorunlu afet sigortasına dönüşeceğine değinerek, şunları söyledi: “DASK, tüm doğal afetleri kapsamak adına depremin yanı sıra orman yangını, sel, heyelan, çığ, hortum dolu gibi afetleri tamamıyla kapsamak ve tam bir finansal güvence vermek adına bir poliçe oluşturdu. Yasal düzenlemeleri bekliyoruz. Zorunlu afet sigortası ile DASK’ın da sigortalılık oranının yüzde 100’e ulaşacağını düşünüyoruz.”

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, depremlerde sigortanın öneminin ortaya çıktığını belirterek, şunları söyledi: “Sigortasızlığın çaresizliğini gördük. İyi günde çok önemsenmeyen sigortanın, poliçenin eksik olmamasının ne gibi artılar getireceğini, eksik sigortanın ne gibi sorunlar yarattığını gördük.”

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DEPREMDE DOĞRU SİGORTANIN ÖNEMİ ANLAŞILDI

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, depremde Antakya merkezinin yüzde 81’inin yıkıldığını belirterek şunları söyledi: “Büyük yıkım sonrasında maalesef iş yerlerimiz, konutlarımız yok oldu, bankalar nezdinde kredibilitemiz de kalmadı. Depremde sigortanın özellikle de doğru sigortanın önemi anlaşıldı. Sigorta bilincini arttırmak lazım.”

SANAYİNİN TOPARLANMASINA SİGORTA KATKI SAĞLADI

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, ilde sanayi kesiminde 3.2 milyar dolarlık hasar oluştuğunu vurgulayarak, “Depremde birçok fabrika orta ve az hasar aldı. Deprem sonrası ekonomik toparlanmaya katkı sağlayan kesimlerin başında sigortacılar geldi” dedi.