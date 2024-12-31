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Arjantin'e yeni kredi açılabilir

Güncelleme Tarihi:

#Arjantin#IMF#Ekonomi
Arjantine yeni kredi açılabilir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 06:31

IMF İcra Kurulu Arjantin'in 44 milyar dolarlık yardım programını gelecek ay gözden geçirecek.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu'nun önümüzdeki ay Arjantin'in 44 milyar dolarlık mevcut yardım programını gözden geçirmesi bekleniyor.

IMF'in en büyük borçlusu olan Arjantin'in durumunda gözden geçirme, Milei yönetiminin yeni bir anlaşmaya varabilmesi için gerekli olan önemli bir adım. Bu ayın başlarında bir IMF sözcüsü Arjantin ile müzakerelerin halihazırda devam ettiğini söyledi. Milei hükümetinden yetkililer, bunun yeni fonlar içerebileceğini söylediler.

İcra Kurulunun Ocak ayı başında yapılması planlanan toplantısında Arjantin'in 2022 yılında IMF ile yaptığı anlaşmaya ilişkin bir personel raporu değerlendirilecek. Kaynaklar, İcra Kurulu'nun ex-post değerlendirme olarak bilinen inceleme, yardım programının tasarım ve uygulamasını değerlendireceğini ifade ettiler. Bu tür bir değerlendirme, IMF'nin normal kredi limitlerini aşan krediler olan istisnai erişim kredileri alan ülkeler için standart bir prosedür oluyor.

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#Arjantin#IMF#Ekonomi

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