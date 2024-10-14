Arjantin'e 3,8 milyar dolarlık yardım

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Inter-American Development Bank (IDB) Başkanı, Ilan Goldfain, bankanın bu yıl Arjantin'e 3,8 milyar doların üzerinde fon sağlayacağını belirterek, Başkan Javier Milei'nin gerçekleştirdiği reformları övdü.

Arjantin, bu yılın ilk çeyreğinde 16 yılın ardından ilk kez çeyreklik bütçe fazlası verdi.

Goldfajn, Milei'nin yoksulluk seviyelerinin artmasına neden olduğu düşünülen derin harcama kesintileri de dahil olmak üzere aldığı katı kemer sıkma önlemlerine atıfta bulunarak, "Bu kolay olmadı" dedi.

Banka yöneticisi kamu harcamalarının "daha verimli ve adil hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerine kalkınma yardımı yapan IDB'nin, 2024 yılında Arjantin'e 2,4 milyar doların üzerinde kamu sektörü kredisi sağlayacağını, bankanın özel sektör kolunun ise 20'den fazla özel sektör projesine 1,4 milyar dolarlık finansman aktaracağını sözlerine ekledi.

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Milei'nin ekonomi için uyguladığı şok terapisi, enflasyonda belirgin bir gerilemeye yol açtı. Eylül ayında yüzde 3,5'e inen enflasyon, Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geldi ancak aynı zamanda ekonomiyi resesyona sürükledi.