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Arjantin'de aylık enflasyon 3 yılın en düşüğünde

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#Arjantin#Milei#Big Para
Arjantinde aylık enflasyon 3 yılın en düşüğünde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 12:01

Arjantin'de aylık enflasyon yüzde 2,7 ile üç yılın en düşük seviyesine geriledi

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Arjantin Ulusal İstatistik Kurumu, ülkedeki aylık enflasyon oranının ekim ayında yüzde 2,7'ye gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu gelişme, maliyet tasarrufu yanlısı Devlet Başkanı Javier Milei tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ancak yıllık enflasyon, Ekim ayında yüzde 193 ile dünyanın en yüksekleri arasında yer almaya devam ediyor.

Milei göreve geldiği Aralık ayında pesonun değerini yüzde 50'nin üzerinde düşürdüğünden aylık enflasyon yüzde 25,5 oranında artmıştı.

O zamandan beri düşüş eğiliminde ve Mayıs ayından bu yana her ay yüzde beşin altında gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo, Latin Amerika Ekonomi Araştırmaları Vakfı'nda düzenlenen toplantıda, "En fazla çarpıtmaya yol açan vergiyi, yani enflasyonu azaltıyoruz" dedi.

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#Arjantin#Milei#Big Para

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