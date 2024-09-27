Arjantin ekonomisi için tehlike çanları: Yoksulluk yüzde 52'nin üzerinde

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2024 yılının ilk yarısına ilişkin rapora göre, Arjantin'in 47 milyon nüfusunun yüzde 52,9'u yoksulluk içinde yaşıyor ve nüfusun beşte birine yakını muhtaç durumda. AFP'de yayımlanan INDEC istatistik ajansının verilerine göre, yoksulluk oranı 2023'ün ikinci yarısında yüzde 41,7'den yükseldi.

Milei hükümeti, Aralık ayında göreve geldiğinden bu yana bütçe açığını ortadan kaldırmak ve kronik enflasyonu dizginlemek amacıyla sert bir kemer sıkma programı uyguladı. Binlerce kamu görevlisi işini kaybederken, ulaşım, yakıt ve enerjiye yönelik sübvansiyonları azalttı.

Arjantin'de aylık enflasyon temmuz ayında yüzde 4,0 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, ağustos ayında ise yeniden yüzde 4,2'ye yükselmişti. Ağustos ayındaki yıllık yüzde 236,7'lik rakam, dünyadaki en yüksek rakamlar arasında yer almaya devam ediyor. Aralık ayında Milei göreve geldiğinde, pesonun değerini yüzde 50'den fazla düşürdüğünden aylık enflasyon yüzde 25,5 oranında sıçradı. Bu hamle, bütçedeki ciddi kesintilerin yanı sıra satın alma gücünü de boğdu. Ocak ayında hükümet, yaklaşık 12 yılın ardından ilk kez aylık bütçe fazlasını bildirdi. GSYH ikinci çeyrekte yüzde 1,7 düştü, işsizlik ise yüzde 7,6'ya yükseldi.

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Manuel Adorni, Perşembe günü INDEC açıklamasının acı bir gerçeği yansıtacağını öngörerek, "Yoksulluğun gelirle ölçüldüğü bir ülkede hepimiz daha da yoksullaştık. Yoksullukla mücadelenin en iyi yolu enflasyonla mücadeledir" diye ekledi.