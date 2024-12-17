×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Arjantin ekonomisi büyüdü

Güncelleme Tarihi:

#Arjantin#Ekonomi#Bigpara
Arjantin ekonomisi büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:01

Arjantin ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 3,9 büyüdü, yıllık bazda daralma devam etti.

Haberin Devamı

Arjantin ekonomisi, 2023 sonunda teknik bir resesyona girdiğinden beri Temmuz-Eylül döneminde ilk kez çeyreklik bazda ekonomik büyüme kaydetti; ancak yıllık bazda daralma devam etti.

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, GSYH üçüncü çeyrekte mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerle ikinci çeyrekle karşılaştırıldığında %3,9 büyüdü. Bu büyüme üst üste üç çeyrek dönem daralmanın ardından geldi.

Aynı dönemde bir yıl öncesi ile karşılaştırıldığında GSYH %2,1 azaldı ve bu altıncı art arda daralma oldu. Analistler daralmanın %2,1 ile sınırlı kalacağını düşünüyorlardı.

Arjantin ekonomisi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin sert kemer sıkma politikalarının ardından sanayinin yavaşlamasıyla tökezlemeye başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arjantin#Ekonomi#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!