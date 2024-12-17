Arjantin ekonomisi büyüdü

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Arjantin ekonomisi, 2023 sonunda teknik bir resesyona girdiğinden beri Temmuz-Eylül döneminde ilk kez çeyreklik bazda ekonomik büyüme kaydetti; ancak yıllık bazda daralma devam etti.

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, GSYH üçüncü çeyrekte mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerle ikinci çeyrekle karşılaştırıldığında %3,9 büyüdü. Bu büyüme üst üste üç çeyrek dönem daralmanın ardından geldi.

Aynı dönemde bir yıl öncesi ile karşılaştırıldığında GSYH %2,1 azaldı ve bu altıncı art arda daralma oldu. Analistler daralmanın %2,1 ile sınırlı kalacağını düşünüyorlardı.

Arjantin ekonomisi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin sert kemer sıkma politikalarının ardından sanayinin yavaşlamasıyla tökezlemeye başladı.