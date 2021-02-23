Arçelik Pazarlama AŞ Yönetim Kurulu, bayilerden olan alacaklarına karşılık Arçelik AŞ paylarının teminat olarak kabul edilmesine karar verdi.

Arçelik'in "Teminat Amaçlı Pay Rehni Programı"na ilişkin açıklaması KAP'ta yayımlandı. Açıklamada, Arçelik Pazarlama AŞ Yönetim Kurulu tarafından, bayilerinden olan alacaklarına karşılık teminat yapısını sağlamlaştırmak, teminat çözülme süreçlerinde kolay yöntemlerden istifade edebilmek ve teminat çeşitliliğini ve likiditesini arttırmak amaçlarıyla, mevcut teminat yapısı ile uyumlu olarak, mülkiyetinde Arçelik AŞ payı olan ilgili bayilerle, bu konuda bir teminat sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle, bayilerin mülkiyetinde bulunan Arçelik AŞ payları üzerinde kurulacak rehnin, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine karar verildiği belirtildi.

Öngörülen yapıda, bayiler ile Arçelik Pazarlama AŞ arasında SPKn madde 47 hükmüne uygun bir teminat sözleşmesi yapılarak ilgili pay senetlerinin teminat olarak kabul edileceği kaydedilen açıklamada, payların mülkiyeti teminat veren bayide kalacak ve teminat işlemi MKK nezdinde oluşturulacak bayilere ait alt hesaplarda takip edileceği ifade edildi.

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Bayinin temerrüde düşmesi halinde ise teminat olarak kabul edilen paylarının, ilgili düzenlemeler çerçevesinde borsada üçüncü kişilere satılacağı ve satıştan elde edilen tutar içerisinden alacağı karşılayacak miktarın Arçelik Pazarlama AŞ'ye iletileceği kaydedilen açıklamada, "Dolayısıyla ilgili paylar süreçte hiçbir aşamada Arçelik AŞ ya da Arçelik Pazarlama AŞ mülkiyetine geçmeyecektir. Bu özelliği nedeniyle planlanan işlem SPKn Geri Alınan Paylar Tebliği'nde (Tebliğ) düzenlenen geri alım programlarından farklılaşmakta olup, Tebliğ'de yer alan bazı hükümlerin somut olaya özgü olarak uygulanmasına gerek olmadığı konusunda SPK'dan uygun görüş alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilgili işlemlere başlanabilmesi için, Arçelik Pazarlama AŞ'nin bayilerinden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Arçelik AŞ paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair programın, Arçelik A.Ş Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacağı kaydedildi.

Tebliğ'de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarının bayilerin insiyatifine bağlı olarak belirleneceğinden bu aşamada kesin bir öngörüde bulunamamakla birlikte, özellikle uygulamanın ilk yıllarında önemli büyüklüklere ulaşmasının beklenmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylar en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden rehin alınacak, periyodik olarak en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden takip edilecek ve paraya çevirme aşamasında işlem borsada o gün oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Uygulamanın amacı payların bayilerden alacaklarına teminat teşkil etmesi olduğundan, bayilerle ilişkinin uzun süreli olması ve bayinin yükümlülüklerini yerine getirdiği süre boyunca rehne konu paylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak olması dikkate alınarak, program için Tebliğ'deki üç yıllık süre şartı aranmayacaktır. Bu karar kapsamında konu Arçelik AŞ genel kurulunda değerlendirildikten sonra, her bir teminat alma ya da teminatı kullanma işlemi için ayrıca bir özel durum açıklaması yapılmayacak olup, Arçelik AŞ'nin finansal raporlarından, rehin konulan toplam pay değeri hakkında bilgi edinilebilecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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