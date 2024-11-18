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Aralıkta trafik sigortası prim artışı yüzde 1.7

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#SEDDK#Trafik Sigortası#Prim
Aralıkta trafik sigortası prim artışı yüzde 1.7
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 04:00

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), aralık ayı trafik sigortası prim artış oranını yüzde 1.7 olarak belirledi.

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1 Mayıs’tan itibaren trafik sigortasında hasar maliyet endeksi uygulamasına geçildi. SEDDK, TÜİK’in açıkladığı verilere göre, her ay, asgari ücretteki artışa, araç fiyat artış oranına, hasar onarım ve yedek parça fiyatlarındaki değişime göre trafik sigortasında hasar maliyet endeksi belirliyor. Endekse göre de gelecek ayın trafik sigortasındaki prim artışı açıklanıyor. Sigorta şirketleri de bu orana göre primlerini artırıyor. Mayıs ayında trafik sigortasındaki fiyat artışı yüzde 3, haziran ayı için yüzde 3.25, temmuz ayı için yüzde 3.5, ağustos ayı için yüzde 3.5, eylül ayı için yüzde 2, ekim ayı için yüzde 3.5, kasım ayı için 2.5 oldu. SEDDK, aralık ayına ait trafik sigortası fiyat artışı ile ilgili yeni genelge yayımladı. Kasım ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, aralık ayı için yüzde 1,7 artırılarak uygulanacak.

 

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#SEDDK#Trafik Sigortası#Prim

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