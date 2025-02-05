Araç ilanında ‘yetki’ uygulaması başladı

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1 Nisan’a kadar tanınan geçiş sürecinin ardından yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince elektronik platformlara ilan girilemeyecek. Bakanlığın açıklamasında, taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır. Bakanlığımızca ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülükleriyle sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu düzenleme sosyal medya dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen ilanları da kapsamakta olup elektronik ortamda verilen tüm taşıt ilanları anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.”