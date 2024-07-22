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Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek

22.07.2024 - 11:13 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın Para Politikaları Beklenti Anketi yayınlandı. Ankete göre  TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi. Anket ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor." derken dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yayınladığı Para Politikaları Beklenti Anketi sonrası paylaşımda bulundu. "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor." diyen Şimşek, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceğini ifade etti. 

Bakan Şimşek şunları dedi: 

Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor.

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Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü.

OVP’yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. 

Temmuz'da aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek.

BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI 

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.


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