Ankara teknolojinin de başkenti

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Buna göre teknolojik gelişmişlik açısından Ankara birinci, İstanbul ikinci, Eskişehir üçüncü ve Kocaeli dördüncü sırada yer aldı. Bu illeri sırasıyla İzmir, Bursa, Kayseri ve Sakarya izledi. Ancak alt endeks skorları bazında illerin sıralamasının önemli ölçüde değiştiği görüldü. Örneğin yaşam kalitesi ve işgücü çekiciliğinde Ankara (7), İstanbul (24), Bursa (44), Kayseri (58) ile geriye düştü. Raporda bu durum, “Her ili öne çıkaran ya da aşağı çeken alanlar farklı. Ankara ve İstanbul’u aşağı çeken alanın yaşam kalitesi ve işgücü çekiciliği olması ancak İstanbul’un bu başlıkta Ankara’nın oldukça gerisinde kalması dikkat çekici. İstanbul-Ankara farkı araştırma ve yenilikçilik kapasitesinde de görüldü. Bu alt-endekste İstanbul dördüncü sırada yer aldı. İstanbul’un alt-endeks skoru Ankara’nın yüzde 57.1’i kadar” denildi.