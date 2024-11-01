Anadolu yakasına ilk kültür sanat adası

Haberin Devamı

Ağustos 2024’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan protokolle Haydarpaşa ve Sirkeci garları 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmişti. Ersoy, garların akıbetiyle ilgili medyada yer alan ‘ranta açılacak’ haberlerine yanıt verdi. “Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür Sanat Projesi” adıyla bir çalışma hazırlandığını belirten Ersoy, “Hem Haydarpaşa’da hem de Sirkeci’de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak. Ama burada asla AVM ve otel olmayacak” dedi.

KÜLTÜR VADİSİ PROJESİ

Anadolu Yakası’nın da Atatürk Kültür Merkezi, Rami Kütüphanesi gibi projelere ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Yakın ve Uzak Asya, Ortadoğu ve Avrupa kültürlerini birbirine bağlayacak Venedik Bienali tarzında etkinliklere ev sahipliği yapacak bir kültür vadisine başta Anadolu yakası olmak üzere İstanbul’umuzun ve tüm Türkiye’nin ihtiyacı var. Hedefimiz, 2026 yılının ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivali’yle, Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadilerini İstanbullulara hediye etmek” diye konuştu.

Haberin Devamı

DEV İSİMLER REHBER OLACAK

Projelerle ilgili bir danışma kurulu oluşturulduğunu açıklayan Ersoy, şu bilgileri paylaştı: “İlk etapta Prof. Dr. Luca Molinari, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, Beral Madra ve Türkiye Tasarım Vakfı’ndan oluşan bir danışma kurulu oluşturduk. Kurulumuz ve Türkiye Tasarım Vakfı ile birlikte hazırlanan projeler İstanbul Koruma Kurulu’nun onayından geçtikten sonra uygulama safhası başlayacak.”

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DEVAM EDECEK

Haydarpaşa Gar bölgesinde bulunan atıl durumdaki tescili eser ve yapıların aslına uygun şekilde restore edileceğini belirten Ersoy, “Demiryolu taşımacılığı faaliyetleri devam edecek. Restorasyon sonrasında bina arkeopark, arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, servis alanları, sanat ve tasarım alanları olarak değerlendirecek. Böylece Anadolu Yakası’na ilk kültür ve sanat adası kazandırılacak. Sirkeci Garı’nda atıl durumda olan tescilli yapılar Göç Müzesi, Tematik Müze, resim galerisi gibi kültür sanat alanlarında kullanılacak” dedi.