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AMB faize dokunmadı! Acil Varlık Alım Programı'nı artırdı

10.12.2020 - 16:11 | Son Güncelleme :
AMB faize dokunmadı! Acil Varlık Alım Programı'nı artırdı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 500 milyar Euro artırdı.

Avrupa Merkez Bankası'dan (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar artışla 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan PEPP’in 500 milyar avro daha artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarıldığı belirtildi.

PEPP’nin Mart 2022’ye kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin en azından 2023 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceğine işaret edildi.

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ECB’nin net varlık alımlarının Kovid-19 krizinin sona erdiğine karar verilene kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, Uzun Dönem Güdümlü Refinansman Operasyonu III (TLTRO III) için daha olumlu şartların Haziran 2022’ye uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ECB’nin faiz oranlarının, enflasyon görünümü yüzde 2 hedefine yeterince yaklaşana kadar düşük kalacağı mesajı da verilerek, döviz kuruna ilişkin gelişmelerinin yakından izleneceği vurgulandı.

Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlanması için açılan swap ve repo hatlarının süresinin Mart 2022'ye uzatıldığı da açıklamada yer aldı.


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