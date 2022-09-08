AMB Başkanı Lagarde'dan 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada enflasyonla ilgili olarak; 'Artan enerji ve gıda fiyatları hala enflasyonu artırmakta, enflasyon yakın vadede daha da yükselebilir' açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Para politikası kararlarımız veriye bağlı olmaya devam edecek

Artan enerji ve gıda fiyatları hala enflasyonu artırmakta, enflasyon yakın vadede daha da yükselebilir

Ekonominin yavaşlaması bekleniyor

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2024'te ekonominin yüzde 1,9 büyümesini bekliyoruz

EKONOMİNİN YAVAŞLAMASINI BEKLİYORUZ

Ekonominin yılın kalanında büyük ölçüde yavaşlamasını bekliyoruz

Belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor, güven keskin şekilde düşüyor

Yavaşlayan ekonomi işsizlikte artışa yol açabilir

Yapısal politikalar Euro Bölgesi'nin direncini desteklemeli

Yakın vadede petrol fiyatları ılımlı hale gelecek

Euro’nun değer kaybı enflasyon baskılarını artırdı, fiyat baskıları daha fazla sektöre yayılıyor

Uzun vadede devam edecek Rusya-Ukrayna savaşı büyüme için risk oluşturuyor

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE YÜKSELEREBİLİR

Gıda, enerji fiyatları ve enflasyon beklentilerin üzerinde yükselebilir

Şirketlere verilen kredi şu ana kadar güçlü kalmaya devam etti bu finansman ihtiyacını gösteriyor

Faizleri artırmaya devam etmeyi öngörüyoruz

Enflasyona dönük riskler yukarı, büyümeye dönük riskler aşağı yönlü

Son temmuz toplantısından bu yana veriye bağlıyı

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