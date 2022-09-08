AMB Başkanı Lagarde'dan 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

AMB Başkanı Lagarde'dan 'enflasyon' mesajı
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada enflasyonla ilgili olarak; 'Artan enerji ve gıda fiyatları hala enflasyonu artırmakta, enflasyon yakın vadede daha da yükselebilir' açıklamasında bulundu.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Para politikası kararlarımız veriye bağlı olmaya devam edecek
Artan enerji ve gıda fiyatları hala enflasyonu artırmakta, enflasyon yakın vadede daha da yükselebilir
Ekonominin yavaşlaması bekleniyor
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2024'te ekonominin yüzde 1,9 büyümesini bekliyoruz
EKONOMİNİN YAVAŞLAMASINI BEKLİYORUZ
Ekonominin yılın kalanında büyük ölçüde yavaşlamasını bekliyoruz
Belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor, güven keskin şekilde düşüyor
Yavaşlayan ekonomi işsizlikte artışa yol açabilir
Yapısal politikalar Euro Bölgesi'nin direncini desteklemeli
Yakın vadede petrol fiyatları ılımlı hale gelecek
Euro’nun değer kaybı enflasyon baskılarını artırdı, fiyat baskıları daha fazla sektöre yayılıyor
Uzun vadede devam edecek Rusya-Ukrayna savaşı büyüme için risk oluşturuyor
ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE YÜKSELEREBİLİR
Gıda, enerji fiyatları ve enflasyon beklentilerin üzerinde yükselebilir
Şirketlere verilen kredi şu ana kadar güçlü kalmaya devam etti bu finansman ihtiyacını gösteriyor
Faizleri artırmaya devam etmeyi öngörüyoruz
Enflasyona dönük riskler yukarı, büyümeye dönük riskler aşağı yönlü
Son temmuz toplantısından bu yana veriye bağlıyı
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