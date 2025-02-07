Altında jeopolitik risk oynaklığı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararlar ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri artırırken, güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında da oynaklığı tırmandırıyor. Geçen hafta sonu Meksika, Kanada ve Çin’e yönelik ilave gümrük vergileri açıklayarak tarife savaşlarını başlatan Trump, bu hafta başında küresel piyasalarda deprem etkisi yaratmıştı. Bu kararların etkisiyle güçlenen dolar, güvenli liman talebine ağır basınca altın fiyatları gerilemişti. Geçen cuma 2 bin 815 dolarla rekor kıran ons altın fiyatı yeni haftaya yüzde 1’i aşan düşüşle 2 bin 772 dolardan başlamıştı.

Ancak Trump, haftanın ikinci gününde Meksika ve Kanada’ya yönelik ek gümrük vergilerini ertelerken bu kez de Çin’den karşı hamle geldi ve altın fiyatları yeniden yukarı yönlü ivmelendi. Bu nedenle önceki gün altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenebileceğine dair endişelerin artmasıyla güne rekor kırarak başladı. Jeopolitik risklerden beslenen altın fiyatlarının dalgalanmasındaki bir diğer neden, Trump’ın ABD’nin Gazze’yi ele geçirebileceğe yönelik söylemlerinin etkisiyle oldu. Trump ayrıca, İran ile yeni bir nükleer anlaşma üzerinde çalışmaya başlamak istediğini belirtince altındaki oynaklık arttı.

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TRUMP ATEŞLEDİ BİR AYDA %10 ARTTI

Londra metal borsasında fiyatlanan spot ons altın fiyatı önceki akşam 2 bin 882 dolarla rekor kırdı. Böylece ons altın, yılbaşından bu yana yüzde 10 yükseldi. Yurt içinde dolar kuru ve ons altına göre hesaplanan gram altın da bu hafta 3 bin 315 TL’yi görerek rekor tazeledi. Dün ise altın fiyatları, ‘güvenli liman talebinin desteklenmesiyle’ rekora yakın yatay seyretti.

Jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarında yükselişe neden olurken; küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin ve ABD ile Çin arasındaki ayrışmanın son fiyat hareketinde belirleyici olduğu belirtiliyor. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan rallinin hemen hemen tamamı Trump’ın tarife ve yaptırım kararları kaynaklı olmuştu.

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FAİZ YÜKSEK KALIRSA DEĞER KAYBEDEBİLİR

Bunun yanı sıra dünya merkez bankalarının altına yönelik iştahında yavaşlama belirtisi olmamasının da fiyatlara etki ettiği ifade ediliyor. Piyasalar ayrıca, Trump’ın tarifelerinin enflasyonu yeniden ateşlemesi durumunda, Fed’in para politikasında herhangi bir dalgalanma olup olmayacağını görmek istiyor. Fed geçen ay faiz indirimlerini durdurmuş; Trump yönetiminin politikalarıyla ilgili olarak ‘bekle ve gör’ yaklaşımını benimsediğini duyurmuştu. Değerli metal artan belirsizliklerden faydalanırken, faiz oranları yüksek kalırsa değer kaybedebilir.

Saxo Capital Markets Stratejisti Charu Chanana, “Bu senaryoda güvenli limandan kim hoşlanmaz ki? ABD-Çin görüşmeleri hakkında iyi bir haber olmaması ve Gazze haberleriyle ilgili daha fazla jeopolitik endişe, ABD doları nereye giderse gitsin, altına daha fazla destek sağlamaya devam edecek” dedi.

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Piyasadaki yaygın beklenti, bu yıl altının ons bazında 3 bin doları aşacağı yönünde. Bazı analistlere göre bu rakam 3 bin 200 doları bulabilir.

TCMB ALTIN TALEBİNDE DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Dünya Altın Konseyi’nin 2024 yılı verilerine göre, küresel altın talebi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 artışla 4 bin 974.5 tona ulaştı ve rekor kırdı. Merkez Bankası (TCMB) ise 2024’ün Ocak-Kasım döneminde nette 74.8 ton altın alımı yaparak dünya ikincisi oldu.

Buna göre:

- TCMB’nin son 8 yıldaki toplam altın alımı 498.9 tona ulaştı.

- TCMB 615 tonluk kendine ait (Hazine altınları dahil) altın rezerviyle dünyada 11. sırada yer aldı.

- Altın talebinin önemli bir kaynağı olan merkez bankaları, 2024’te üst üste üçüncü yıl 1.000 tondan fazla metal satın aldı.

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- Merkez bankalarının altın talebi yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 54’lük sert artışla 333 tona yükseldi.

- Polonya Merkez Bankası geçen yıl 90 tonluk altın alımı yaparak bu alanda ilk sırada yer alırken, Hindistan Merkez Bankası 73 ton alımla üçüncü oldu.

- Yatırımcıların küresel risklere karşı korunmak için altını seçmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesiyle spot altın fiyatları geçen yıl yüzde 27 artarak 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

İNGİLİZ BANKADAN İDDİALI BITCOIN TAHMİNİ

İngiliz çok uluslu banka Standard Chartered (STAN), Bitcoin fiyatının Trump’ın görev süresi sona ermeden 500 bin dolara ulaşacağı tahmininde bulundu. Banka, bu yükselişin daha dostane bir düzenleyici ortam ve artırılmış yatırımcı erişimi sayesinde gerçekleşeceğini öngördü. Yapılan tahmine göre, Bitcoin fiyatı bu yıl 200 bin dolara, 2026’da 300 bin dolara, 2027’de 400 bin dolara ve 2028’de ise 500 bin dolara ulaşacak ve stabil bir seviyeye gelecek.Şu anda 98 bin 500 dolar seviyesinde olan Bitcoin, Trump’ın kasımdaki seçim zaferinden bu yana yüzde 43 değer kazanmasıyla dikkat çekiyor.

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GÜMÜŞ DE ZİRVEDE

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’ın Gazze Şeridi’ni ‘ele geçirme’ planına ilişkin sözlerinin ardından tırmanan jeopolitik gerilim, altın fiyatlarının yanı sıra gümüş fiyatlarında da yükselişe neden oldu. ABD’nin Çin’e yönelik ek gümrük tarifesi uygulaması ve Çin’in buna misillemesinin yarattığı ticari belirsizliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi gümüş fiyatına destek verdi. Önceki gün ons gümüş yüzde 1.09 yükselerek 32.47 dolara kadar çıktı. Bu seviye en son 6 Kasım’da görülmüştü. Gram gümüş fiyatı ise 37.57 TL’ye yükselerek 10 Ekim’den bu yana en yüksek değerine ulaştı.