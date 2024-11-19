Altında ibre yine yükselişte

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ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi rekor üzerine rekor kıran, ancak Donald Trump’ın zaferi sonrası kayıpları artan altın fiyatları dün itibarıyla yeniden hareketlendi. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 4.5’in üzerinde değer kaybetmişti. Geçen hafta yaklaşık 3.5 yılın en hızlı haftalık düşüşünü kaydeden ons altın dün ise haftaya yüzde 1.2 yükselişle 2 bin 590 dolardan başladı. Gün içinde pozitif seyrini koruyan ons altın, 2 bin 610 doları aştı. Yurt içinde fiyatı ons altın ve dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın da yönünü yeniden yukarı çevirdi. 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesi 3 bin TL’yi aşarak rekor kıran ancak seçimler sonrası gerileyen gram altın, dün 2 bin 878 TL’ye yükseldi.

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Hürriyet’e bilgi veren uzmanlar, dün itibarıyla yaşanan hareketliliğin ‘suni artış’ olduğunu düşünüyor. Çünkü Trump döneminde doların değerli kalması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri konusunda daha yavaş ilerlemesi beklendiği için, kısa vadede altında yeni bir sıçrama beklenmiyor. Sene sonuna kadar oynaklığın sürmesi beklentisi hakim.

ARTIŞ TRENDİ DEĞİL OYNAKLIK BEKLENTİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında dün yaşanan hareketliliğin ‘tepki alımları’ kaynaklı olduğunu; bunu haftasonu yaşanan jeopolitik gerginliklerin de desteklediğini kaydetti. Ancak Yıldırımtürk, altında yaşanan bu yükselişin uzun sürmesinin beklenmediğini, sene sonuna kadar oynaklığın hakim olacağını ifade etti. “Tepki alımları oldu, biraz yükseldi ama bir miktar geri de çekilebilir” diyen Yıldırımtürk, “Ons altında sene sonuna kadar 2 bin 550 ila 2 bin 700 dolar aralığında dalgalanma devam edecek gibi duruyor. İçeride gram altın da yıl sonuna kadar 2 bin 950 TL ila 3 bin 500 TL aralığında hareket edebilir” dedi. Yıldırımtürk, “Tabii Trump’ın uygulayacağı politikalar çok önemli, bu da 20 Ocak’tan itibaren gözlemlenecek. O tarihe kadar spekülatif artış görülebilir” diye konuştu.

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KAPALIÇARŞI HAREKETLENDİ

Yıldırımtürk ayrıca, altındaki ivmelenmenin Kapalıçarşı’da da hareketlilik yarattığını anlattı. Geçen hafta fiyatlar düşerken elindeki altını satmak için gelenlerin olmadığını; ancak dün itibarıyla fiyatlar artınca satıcıların Kapalıçarşı’nın yolunu tuttuğunu aktaran Yıldırımtürk, tarihi çarşıdaki hareketliliğin yüzde 50’sini satıcıların oluşturduğunu söyledi. Yıldırımtürk’ün aktardığına göre vatandaşın elindeki altınını bozdurma motivasyonu ise konut ya da taşıt alımı.

Yıldırımtürk ayrıca, diğer yüzde 50’nin de ‘alım fırsatı olarak görenlerin’ oluşturduğunu kaydetti.

DEV BANKADAN ‘AL’ TAVSİYESİ

ALTININ seyrine yönelik pozitif raporlamalardan biri de ABD’li uluslararası yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs’tan geldi. Bankanın analistleri, yatırımcılara ‘altına yönelmelerini’ tavsiye etti. Banka, ons altının 2025’te 3 bin dolara yükseleceği tahmininde bulundu.