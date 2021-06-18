gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 18 Haziran altın yorum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 499 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını 3.335 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 497 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 499 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.335 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,1 değer kaybederek 1.767,4 dolarla 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Üst üste beş işlem gününde de değer kaybetmesinin ardından yeni güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı kararlarının beklenenden şahin bulunmasının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve Avro Bölgesi'nde maliye bakanları toplantısı ile oynaklığı artan emtia fiyatlarının seyrinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

ALTINDA TOPARLAMA YAŞANABİLİR

Ziraat Yatırım Menkul Değerler

Fed kararı sonrasında dün de yükselişini sürdüren dolardaki hareketin önemli etkisiyle yüzde 2,1 değer kaybeden değerli maden günü 1.773 seviyesinden kapattı. ABD on yıllık tahvil faizindeki yükselişin kalıcılı olamaması ve diğer merkez bankalarının da şahinvari hamle yapma ihtimallerinin doğmasıyla dolardaki yükseliş şu aşamada güç kaybedebilir.

Bu kapsamda değerli madendeki sert satışların ardından bugün toparlanma yaşanabileceğini ve ons altının 1.776 desteğinin üzerinde kalarak 1.804 seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz.

Sonraki hedef ise 1.816 seviyesinde. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.776 desteğinin altında 1.768 ve 1.755 sıralı destekler olarak izlenebilir.

ALTINDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

İş Yatırım

Çarşamba akşamı Fed’den gelen 2023 yılı sonuna kadar iki faiz artışı beklentisinden güç bulan Dolar Endeksi yükselişine devam etmekte. Bu sabah, 92.00 seviyesinin de üzerine çıkan Endeks son üç ayın tepe noktalarında işlem görmekte. Dolar endeksi, hem hareketli ortalamalarının üzerinde, teknik göstergeler de aşırı alım sinyali veriyorlar. G10 para birimlerinde de satışlar derinleşirken, Japon

Yeni primli işlem gören tek para birimi olarak öne çıkıyor.

Euro/dolar paritesi dün gerilediği 1.1900 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. 1.2000’de bulunan 200 günlük hareketli ortalamasından destek alamaması satışları hızlandırırken teknik göstergeler de aşırı satışa işaret ediyor. 1.1900’un kırılması durumunda bir önceki dip olan 1.1700 hedef olabilir. Altın, Fed toplantısının darbesiyle yaklaşık 100 dolar satışla karşılaşmasının ardından 1785 seviyelerinde işlem görmekte. 1752 seviyesinde günün ilk desteği, 1810 seviyesinde ise ilk direnci var. 1795 seviyesindeki 100 günlüğünün üzerine çıkabilmesi önemli olacak.

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