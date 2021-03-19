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Almanya'nın vergi gelirlerinde düşüş

19.03.2021 - 12:21 | Son Güncelleme :
Almanya'nın vergi gelirlerinde düşüş | Ekonomi Haberleri

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan sıkıntılar nedeniyle federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 düştü.

Almanya Maliye Bakanlığı, ülkenin şubat ayına ilişkin aylık vergi geliri verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta federal devlet ve 16 eyaletin vergi gelirleri 2020’in aynı ayına göre yüzde 7,2 azalarak 54,67 milyar avroya geriledi. Şubatta satış vergi gelirlerinin yüzde 19 düşmesi dikkati çekti.

Yılın ocak-şubat döneminde ise federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 düşüşle 101,6 milyar avroya geriledi.

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Bakanlık, açıklamasında, “Kovid-19 krizinin ekonomik etkileri yük olmaya devam etti.” ifadesine yer verildi. Maliye Bakanı Olaf Scholz’un gelecek hafta bütçe ve vergi gelirlerine yönelik tahminlerini güncellemesi bekleniyor. Analistler, 40 milyar avroluk bir ek bütçe ve gelecek yıl yüksek yeni borçlanma bekliyor.


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