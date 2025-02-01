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Almanya'nın notu teyit edildi

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#S&P#Almanya#Not
Almanyanın notu teyit edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 07:50

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarını "AAA/A-1+" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

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Kredi derecelendirme kuruluşu, Almanya ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

S&P'nin açıklamasında, Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarının "AAA/A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Ülkenin kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, Almanya için mütevazı bir toparlanma öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yüksek tasarruf oranlarının düşmeye başlaması ve yatırım faaliyetlerinin artmasıyla Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin 2025'te yüzde 0,5 ve 2026'da yüzde 1 olmasının beklendiği ancak ABD'nin olası gümrük vergilerinin ihracat odaklı olan ülke ekonomisi için risk oluşturduğu kaydedildi.

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#S&P#Almanya#Not

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