Almanya'nın ihracatı için 'olumlu' tahmin | Ekonomi Haberleri

Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Russwurm, "ABD ve Çin’deki ekonomik toparlanma göz önüne alındığında, Almanya’nın ihracatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 8,5 artmasını bekliyoruz" dedi.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), tarafından sanayi üretimi ve sanayi ürünleri ticaretine yönelik rapor hazırlandı. Hanover Sanayi Fuarı'nda raporun sunumunu yapan BDI Başkanı Siegfried Russwurm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısıtlamaların sanayide geçen yıl yüzde 9,8 düşüşe neden olduğunu dile getirerek, fakat bu yıl şimdiye kadar gelen siparişlerin salgın öncesi seviyesinin üzerinde olduğunu söyledi.

Russwurm, "Sanayi üretimi için bu yıl 2020'ye göre yüzde 8'lik güçlü bir artış bekliyoruz." dedi. BDI Başkanı Russwurm, ABD ve Çin’deki ekonomik toparlanma göz önüne alındığında, Almanya’nın ihracatının da bu yıl geçen yıla göre yüzde 8,5 artmasını beklediklerini bildirdi.

Sanayinin Alman ekonomisi için önemine dikkati çeken Russwurm, “Sanayi şu anda Alman ekonomisi için istikrarın demiridir. Ekonomik toparlanmaya önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Dış ticaret, özellikle ABD ve Çin ana itici güçler olarak, ekonomik büyümede kaldıraç haline geliyor.” dedi.

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Russwurm, Kovid-19 salgını konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu belirterek, GSYH'de bu yıl için daha önce açıkladıkları yüzde 3,5 büyüme öngörülerini yüzde 3’e revize ettiklerini belirtti.

ABD'deki ekonomik teşvik paketlerinden Alman şirketlerinin fayda sağlayacağını anlatan Russwurm, "Güçlü ilişkilerimiz var. Bu nedenle, Alman tedarikçiler, altyapı ve iklim korumasına yönelik planlanan ABD yatırımlarından yararlanacaklardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Russwurm, ülkesinde altyapıya yönelik hedeflenen yatırımların daha fazla yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Gecikmiş yatırımlarımız var. Bu gecikmiş yatırımların özellikle kamuda öne alınması gerekiyor.” diye konuştu.

BDI, bir önceki tahmininde ülkenin ihracatının bu yıl yüzde 6 büyümesini öngörmüştü. Almanya’nın ihracatı geçen yıl ise 2019’a göre yüzde 9,3 düşmüştü.

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