Almanya'nın ihracatı geriledi

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Almanya Federal istatistik ajansı Destatis'in verilerine göre, ihracat bir önceki aya göre yüzde 2,8 gerileyerek 124,6 milyar euro (130,3 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.

AFP'ye göre finansal veri şirketi FactSet'in anketine katılan analistler yüzde 2'lik bir düşüş bekliyordu.

"Alman malı" ihracatının en çok yapıldığı ülke olan ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 14,2 düşüşle 12,2 milyar euroya geriledi.

Almanya'nın 2023'teki en büyük ticaret ortağı olan Çin'e ihracat ise yüzde 3,8 düşüşle 6,9 ​​milyar euroya geriledi.

Destatis'e göre, diğer Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat da yüzde 0,7 oranında düşüş gösterdi.

Almanya, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüşle 111,2 milyar euroluk mal ithal ederken, dış ticaret fazlası 13,4 milyar euro olarak gerçekleşti.

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Almanya'nın hayati önem taşıyan ihracat ürünlerine olan zayıf talep, yüksek enflasyon ve bir dizi başka köklü zorlukla karşı karşıya kalan Avrupa'nın en büyük ekonomisinde uzun süreli bir yavaşlamanın temel nedeni oldu.

Almanya, geçen yıl küçülen tek büyük gelişmiş ekonomiydi ve 2024'te tekrar küçülme yolunda ilerliyor; çoğu analist 2025'te mütevazı bir toparlanma öngörüyor.