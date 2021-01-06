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Almanya'nın bütçe açığı 157.1 milyar Euro

06.01.2021 - 12:40
Almanya'nın bütçe açığı 157.1 milyar Euro | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın federal devlet, eyaletler ve belediyelerini kapsayan bütçe açığı, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 157,1 milyar Euro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), açıkladığı verilere göre ülkenin kamu gelirleri, 2020'nin ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 azalarak 1 trilyon 74,4 milyar Euro, giderleri yüzde 11,6 artışla 1 trilyon 231,5 milyar Euro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı geçen yılın ilk 9 ayında 157,1 milyar Euro olarak gerçekleşti. 2018 ve 2019'un aynı dönemlerinde sırasıyla 32,1 milyar Euro ve 18,8 milyar avro bütçe fazlası verilmişti. Bütçede en son açık 2016'da 0,1 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

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Bütçe açığının yüksek olmasına, azalan gelirlerle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadeleye yönelik yüksek harcamalar kaynaklık etti.


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