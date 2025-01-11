Almanya'nın ABD'ye dış ticaret fazlası rekor kırdı

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AA muhabirinin, Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD, geçen yılın ocak-kasım dönemimde 65,4 milyar avroluk rekor ile Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke olmaya devam etti.

Almanya'dan ABD'ye 2024 Ocak-Kasım döneminde yıllık yüzde 2,3 artışla 149,89 milyar avro değerinde mal ihraç edilirken, bu rakam değer bazında Almanya'nın ihracatının yüzde 10,4'üne denk geldi. Söz konusu rakam son 20 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin art arda 10 yıldır Almanya'nın ihracatının en önemli alıcısı olması dikkati çekti.

ABD, 2023'te 63,3 milyar avroluk rekor ile Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke olmuştu. 2023'te ilaç sektörü gibi bazı sektörler için ABD pazarı önemli olurken, geçen yıl Almanya'nın tüm ilaç ihracatının yüzde 23,2'si ABD'ye yapılmıştı.

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2023'te ihraç edilen makinelerin yüzde 13'ü ABD'ye ihraç edilirken, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları için bu oran yüzde 12,6 oldu.

Almanya, 2024'te ABD'den 84,5 milyar avro değerinde mal ithal ederken, bu da ülke toplam ithalatının yüzde 6,94'üne denk geldi. 2023'e göre ise yüzde 12,3'lük düşüş görüldü.

2024'ün ocak-kasım döneminde Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 65,4 milyar avroluk rekor ile ABD oldu. Almanya 2017'den bu yana ABD ile ticaretinde diğer tüm ülkelerden daha fazla ticaret fazlası verdi.

Bu arada, ABD'de ekonominin büyümesi ve Washington yönetiminin modern sanayi üretimini ülkeye taşımaya yönelik çalışmalarından Alman makine mühendisliği endüstrisi önemli tedarikçi olarak fayda sağlıyor.

Geçen yıl Almanya'nın ABD'den ithalatı, petrol ve LNG gazı fiyatlarının düşmesi nedeniyle gözle görülür şekilde azalırken, ABD'de faaliyet gösteren çok sayıda Alman şirketinin ikili ticareti yönlendirmesi dikkati çekiyor.

TRUMP VE ALMAN EKONOMİSİ

Öte yandan, bu ay yeniden ABD Başkanı olarak yemin etmesi beklenen Donald Trump, sürekli Amerikan ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Almanya'nın ticaret fazlası elde etmesini eleştirerek, Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

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Trump, seçimi kazanırsa dış ticaret açığını azaltmak, yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı. Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.

Analistler, Trump'ın Avrupa Birliği ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor

Trump'ın Alman sanayisi için önemli bir satış pazarı olarak işlev görmeye devam etmesine izin vermeyeceğini vurgulayan analistler, Trump'ın Almanya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi Amerikan mallarını daha fazla ithal etmesini talep edeceğini ön görüyor.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Almanya'nın, ABD'ye karşı yüksek ticaret fazlasının dengesizliklere yol açarak, küresel ekonomi için bir tehdit oluşturabileceğini düşünüyor.