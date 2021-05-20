Almanya'nın ABD’ye ihracatı yükseldi | Ekonomi Haberleri

Kovid-19 salgınının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonrası ekonomilerde toparlanma devam ederken, nisanda Almanya'nın ABD’ye ihracatı yıllık yüzde 60,4 arttı.

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nisanda Almanya’dan Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelere yapılan ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, genel olarak, Almanya’dan AB dışı ülkelere yapılan ihracat yıllık 35,6 artarak 50,8 milyar avroya ulaştı.

Nisanda, Almanya'nın ABD'ye ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,4 artarak 10,1 milyar avroya ulaşması dikkati çekti. Geçen yıl Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumumda bulunan Çin’e ihracat ise yüzde 16,3 artışla 8,4 milyar avro oldu.

Brexit sonrası Alman şirketlerin yeni kurallara uyum sorunu yaşadığı İngiltere'ye yapılan ihracat, nisanda bir önceki yıla göre yüzde 58,6 artarak 5,1 milyar avroya ulaştı.

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Bu arada, Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı nisanda yüzde 38,1 artarak 1,8 milyar avro oldu. Alman ürünlerine yurt dışından gelen güçlü talep, geçen yıl Kovid-19’un sebep olduğu ekonomik düşüşün de toparlanmasında etkili oldu.

2020'DE ALMANYA'NIN EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI ABD, EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI ÇİN OLDU

Kovid-19 krizinin yaşandığı geçen yıl Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, en önemli ticaret ortağı ise Çin olmuştu.

Almanya'nın ABD'ye ihracatı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 azalarak 103,8 milyar avroya gerilemişti. İhracattaki düşüşe karşın ABD, Almanya'nın en fazla dış satım yaptığı ülke konumunu korumuştu.

Çin, geçen yıl 95,9 milyar avro ile Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olurken, Fransa 91,1 milyar avro ile üçüncü sırada yer almıştı.. Geçen yıl Almanya'nın Çin'e ve Fransa'ya ihracatı sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 14,6 düşüş kaydetmişti.

Çin, 1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükseldi. Çin, 2015'ten beri Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda. Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı, geçen yıl 20,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

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