‹ Önceki Haber Bakan Pekcan: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecektir Bakan Pekcan: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecektir Sonraki Haber › Avrupa Birliği’nde enflasyon yükseldi Avrupa Birliği’nde enflasyon yükseldi

Almanya'nın 2021 büyüme tahmini düşürüldü

17.03.2021 - 16:13 | Son Güncelleme :
Almanya'nın 2021 büyüme tahmini düşürüldü | Ekonomi Haberleri

Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülkenin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,7’den 3,1’e düşürdü.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalga ihtimalinden dolayı bu yıl için yüzde 3,7’den 3,1'e revize ederken, 2022 için de yüzde 4 olarak belirledi.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2021-2022'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.

Ekonomi için en büyük riskin Kovid-19 salgını olduğunu belirten kurul, “Ekonomide ne kadar hızlı normale dönüleceği, temelde aşılamanın ilerlemesine bağlı” değerlendirmesinde bulundu.

SVR, Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yüzde 2 küçülmesini beklerken, toparlanmanın aşılama ile ikinci çeyrekte yeniden başlayacağını öngörüyor.

##$HABER_1468775$##

Kurul, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7’den 3’1’e düşürürken, 2022 büyüme beklentisini yüzde 4 olarak belirledi. SVR, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun ise yüzde 2,1 olacağını tahmin ediyor

"İKİNCİ DALGAYA RAĞMEN İLKBAHARDA EKONOMİ “ZOR” BİR DURUMDA DEĞİL"

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Üyesi Volker Wieland, konuya ilişkin değerlendirmesinde Kovid-19’da ikinci dalgaya rağmen ilkbaharda ekonominin “zor” bir durumda olmadığını belirterek, "Özellikle başta Çin olmak üzere Asya ve ABD’de artan ekonomik faaliyetle birlikte küresel ticaret önemli ölçüde arttı.” yorumunu yaptı.

Wieland, Kovid-19’da üçüncü dalganın “derin” olması halinde ekonomik toparlanmayı geciktirebileceğini vurgulayarak, “Ancak, Almanya'da sadece sanayide geniş kapsamlı kısıtlamalar veya kapanmalar olursa, ekonomik üretimde önemli bir düşüş olur.” değerlendirmesinde bulundu.

SVR üyesi Wieland, Kovid-19 aşılarının uygulanmasını hızlandırarak, testleri artırarak ve teknoloji merkezli enfeksiyon takibini geliştirerek ekonomik faaliyetlerde kapsamlı kısıtlamalardan kaçınılacağına işaret etti.

Almanya’da ekonomi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020’de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.

Bununla birlikte, Alman ekonomisi sanayinin güçlü olmasından dolayı Kovid-19 salgınından Avro Bölgesi’ndeki diğer ülkelere göre daha az etkilenmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.562 Değişim: -0,53% Hacim : 24.901 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.562 17.03.2021 Yüksek 1.589
Açılış: 1.575
7,5051 Değişim: 0,13%
Düşük 7,4903 18.03.2021 Yüksek 7,5051
Açılış: 7,4954
8,9815 Değişim: -0,10%
Düşük 8,9734 18.03.2021 Yüksek 9,0029
Açılış: 8,9902
420,88 Değişim: 0,08%
Düşük 420,26 18.03.2021 Yüksek 421,14
Açılış: 420,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.