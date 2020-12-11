Almanya'nın 2021 bütçesi mecliste onaylandı | Ekonomi Haberleri

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen koaliasyon hükûmetinin 180 milyar Euro borçlanma öngören 2021 yılı bütçesini onayladı.

Berlin'de Federal Meclis'te toplam 619 milletvekilinin katıldığı oylamada 361 milletvekili "evet", 258'i "hayır" oyu kullandı. Çekimser kalan milletvekili olmadı.

Bütçeye göre, Alman hükûmeti, gelecek yıl yaklaşık 500 milyar Euro harcama yapmayı planlıyor. Söz konusu rakam, 2019’nın bütçe planına göre 155 milyar Euro daha fazla harcama anlamına geliyor.

Almanya'nın anayasadaki borç frenini askıya alınarak, federal hükümete ekonomide kurtarma ve toparlanma önlemlerini finanse etmek için bu yıl 218 milyar Euro'ya kadar net yeni borç alma izni vermişti.

Gelecek yılın bütçesinde ise harcamaların üçte birinden fazlasının (yaklaşık 180 milyar) yeni borçla finanse edilmesi planlanıyor.

Alman hükûmeti, devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle, şirketlere 39,5 milyar Euro'luk hibe verilmesini planlarken, bütçede salgına karşı aşıların tedariki için de yaklaşık 2,7 milyar Euro ayırdı.

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