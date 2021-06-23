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Almanya'dan 2022 bütçe tasarısına onay

23.06.2021 - 17:37
Almanya'dan 2022 bütçe tasarısına onay | Ekonomi Haberleri

Almanya'da Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgın sonrasındaki ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için yaklaşık 100 milyar avro yeni borçlanma öngören 2022 federal bütçe tasarısını onayladı.

Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alman ekonomisinin, Kovid-19'un sebep olduğu ekonomik sıkıntıları gidermeye dayalı federal bütçe tasarısına Bakanlar Kurulu onay verdi.

Gelecek yıl için harcamalar ve gelirlerin 443 milyar avro olarak öngörüldüğü bütçede, yatırımların da 51,8 milyar avro olacağı tahmin ediliyor.

Tasarıda, net borçlanmanın 99,7 milyar avro olması beklenirken, öngörülen yeni borçlanma planının daha önce açıklanan harcama planından 18 milyar avro fazla olması dikkati çekti.

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Yaklaşık 100 milyar avroluk yeni borçlanma ile Almanya'nın salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için 2020-2022 dönemindeki toplam borçlanması 470 milyar avroya ulaşacak.

"İKLİM DOSTU BİR EKONOMİYE YATIRIM YAPIYORUZ"

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 krizinden güçlü çıkmak istediklerini ifade ederek, "Sosyal bütünlüğe, sürdürülebilir ve iklim dostu bir ekonomiye yatırım yapıyoruz. İyimserlik için nedenimiz var; toparlanma yolundayız. Alman ekonomisindeki büyümenin tahminlerden daha güçlü olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Scholz, ülkesinin gelecek yıllarda AB'nin bütçe açığı kurallarına uymayı hedeflediğini de belirtti.

BORÇ FRENİNİN GELECEK YILIN SONUNA KADAR ASKIDA KALMASI BEKLENİYOR

Alman Parlamentosu geçen yıl Almanya'nın anayasadaki borç freni mekanizmasını askıya alarak hükümete Kovid-19 önlemlerini finanse etmek için yeni borç alma izni vermişti. Borç freninin gelecek yılın sonuna kadar askıda kalması bekleniyor.

Almanya, borç freni mekanizmasını 2023'ten itibaren tekrar yürürlüğe koymayı hedeflerken, federal bütçe üzerindeki baskının artan Kovid-19 tedbirleri ve yatırım harcamaları ile artması öngörülüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Kovid-19 salgını bittikten sonra çevre ve teknoloji konularındaki zorlukların üstesinden gelmesi ve rekabetçi kalması için gelecek birkaç yılda yeni teknolojilere "devasa" miktarda harcama yapması gerektiğini söylemişti.

2045'TEKİ NET SIFIR KARBON EMİSYONU HEDEFİNE 8 MİLYAR AVRO

Bu arada, Bakanlar Kurulu, ülkenin 2045'te net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanan 8 milyar avro değerindeki önlemleri de onayladı.

Alman hükümeti, 5 Mayıs'ta, Anayasa Mahkemesi baskısı ile eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesi iklim hedeflerini yukarı yönlü revize ederek daha önce 2050 olarak duyurulan net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihini 2045'e çekmişti.


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