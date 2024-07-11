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Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,2 oldu

11.07.2024 - 10:13 | Son Güncelleme :
Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,2 oldu | Ekonomi Haberleri

Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da mayısta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,2'ye geriledi. Böylece yıllık enflasyon, Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyesinde kaldı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

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AB uyumlu TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, haziranda yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 1,1 arttı, enerji ürünleri fiyatları ise yüzde 2,1 düştü.

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

Bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, Haziran 2024'te hizmet sağlıyıcaların fiyatlarının ortalama yüzde 3,9 artarak yıllık enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, “Enerji ve gıda fiyatlarının bu yıl yıllık enflasyon üzerinde azaltıcı bir etkisi oldu. Buna karşın, hizmet fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlar görmeye devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Avro Bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya'da enflasyon oranı, bölgede enflasyon eğilimleri için özellikle önemli görülürken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede enflasyonun yaz aylarında yüzde 2'nin altına düşmesini bekliyor.


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