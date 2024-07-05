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Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin aksine düştü

05.07.2024 - 12:16 | Son Güncelleme :
Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin aksine düştü | Ekonomi Haberleri

Almanya'da sanayi üretiminin Mayıs ayında beklenmedik şekilde düşmesi, Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki geçici toparlanmanın ivme kaybettiği yönündeki endişeleri artırdı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Almanya Federal İstatistik Ajansı Destatis, üretimin Nisan ayındaki hafif artışın ardından Mayıs ayında yüzde 2,5 düştüğünü söyledi.

AFP haberine göre finansal veri şirketi FactSet'in anketine katılan analistler, Mayıs ayında yüzde 0,2'lik bir artış bekliyordu.

Yüksek enflasyon, üretimdeki yavaşlama ve önemli ticaret ortaklarındaki zayıflık gibi sorunlarla boğuşan Almanya, 2023 yılında küçülen tek büyük gelişmiş ekonomi oldu.

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Yılın başında bir dizi gösterge toparlanmanın ivme kazandığını gösteriyordu ancak son haftalarda bu umutlar zayıfladı.

ING ekonomisti Carsten Brzeski, "Yılın ikinci yarısına yeni başlandığı için iyimserlik yerini daha gerçekçiliğe bıraktı" dedi.

"EKONOMİ İVME KAYBEDİYOR"

Mayıs ayı fabrika üretim verilerinde inşaatta yüzde 3,3, otomotiv sektöründe yüzde 5,2, elektrikli ekipman ve makine mühendisliği gibi diğer sektörlerde ise büyük düşüşler yaşandı.

Ekonomi Bakanlığı verilere yanıt olarak, sanayi sektörünün önümüzdeki aylarda oldukça durgun olmasını beklediğini söyledi.

Alman hükümeti bu yıl için yüzde 0,3 büyüme öngörüyor.


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