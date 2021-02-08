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Almanya'da sanayi üretimi 7 aylık yükselişine son verdi

08.02.2021 - 13:14
Almanya'da sanayi üretimi 7 aylık yükselişine son verdi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da sanayi üretimi, Aralık 2020'de, salgının ikinci dalgasında kısıtlamaların sıkılaştırılmasından dolayı inşaat sektöründeki üretimin düşmesiyle bir önceki aya göre değişmezken, Mayıs 2020'den beri sanayi üretiminde devam eden yükseliş de son buldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit (yüzde sıfır) kaldı. Sanayi üretimi, Aralık 2019'a göre ise yüzde 1 azalış kaydetti.

Sanayi üretiminin aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Daha önce yüzde 0,9 arttığı açıklanan kasım ayı verisi ise yüzde 1,5 artış olarak revize edildi.

Veriler, kasım ayına kıyasla aralıkta enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,9 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 2 ve tüketim malları üretimi yüzde 2,6 arttı. Ara malları üretimi ise yüzde 0,5 düştü. Sanayi dışında, enerji üretiminde yüzde 2,9 ve inşaatta yüzde 3,2 azalış kaydedildi.

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"İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sıkılaştırılan Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen sanayi aralıkta üretimini artırabilirken, inşaat sektörünün üretiminde önemli ölçüde düşüş görüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sanayi siparişleri ve iş dünyasının moralindeki düşüşün sanayinin görünümünü daha da bozduğu kaydedildi.

İLAÇ ÜRETİCİLERİ, ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLİYOR

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo) Alman sanayicilerin gelecek 3 aya ilişkin üretim beklentilerinde iyileşme yaşandığını duyurdu.

Ifo açıklamasında, Aralık 2020'de 5,1 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin, ocakta 8,4 puana yükseldiği belirtilerek, otomotiv ve ilaç endüstrilerinin üretiminde artış beklendiği kaydedildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da sanayi üretiminin 7 ay art arda yaşanan artışa Aralık 2020'de ara verdiğini aktararak, "Aralık ayındaki durgunluk, sanayi üretiminin ilk çeyrekte ekonomiyi daralmadan kurtaramama riskini artırıyor." ifadesini kullandı.


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