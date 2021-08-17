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Almanya'da istihdam yükselişte

17.08.2021 - 14:05 | Son Güncelleme :
Almanya'da istihdam yükselişte | Ekonomi Haberleri

Almanya'da toplam istihdam, Alman ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi sonrası toparlanmaya devam etmesiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 artışla 44 milyon 775 bin kişiye yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde ülkede istihdam, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydetti. İkinci çeyrekte istihdama katılan kişi sayısı 75 bin artarken, toplam istihdam 44 milyon 775 bin olarak gerçekleşti.

Destatis, Almanya’da istihdamın Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, 2019 son çeyrekteki seviyenin yüzde 1,2 (564 bin kişi) altında kaldığını da belirtti.

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Geçen yılın ikinci çeyreği ile kıyaslandığında yılın ikinci çeyreğinde toplam istihdamda yüzdelik artış gerçekleşmezken, kişi olarak 4 bin artış yaşandı. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla istihdamda yüzde 0,1 (43 bin kişi) düşüş yaşanmıştı.

İstihdama en büyük katkı yüzde 2,2’lik artışla (250 bin kişi) eğitim ve sağlık gibi kamu hizmet sektöründen geldi. İnşaat sektöründe yüzde 1,5’lik artış görülürken, lojistik ve konaklama sektörünü istihdamında ise yüzde 1,8’lik (175 bin kişi) düşüş meydana geldi.

Öte yandan, inşaat hariç, imalat sektöründe istihdamdaki düşüşün ikinci çeyrekte devam etmesi dikkati çekti. Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı yılın ikinci çeyreğinde 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 (124 bin kişi) azalarak 8 milyon 60 bine geriledi.


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