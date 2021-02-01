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Almanya'da imalat sektörü PMI büyümeye işaret etti

01.02.2021 - 16:22
Almanya'da imalat sektörü PMI büyümeye işaret etti | Ekonomi Haberleri

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocak ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında tedarik zincirindeki bozulma riskine karşın büyümeye işaret eden 50 puanın üzerinde kalarak iyimserliğini korudu.

 

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, ülkede aralıkta 58,3 puan olan imalat PMI, aralıkta 1,2 puan azalarak 57,1 puana geriledi. Böylece imalat PMI verisi, büyümeye işaret eden 50 puanın üzerinde kaldı.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman imalat sektörünün Kovid-19 kısıtlamalarının ortasında ekonomiye destekleyerek ocakta büyümeye devam ettiğini belirtti.

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Smith, "Bununla birlikte, PMI anketi, artan tedarik gecikmelerine ilişkin bazı endişeleri gösterdi. İmalatçılardan malzemeye yönelik artan talep, malzeme ve konteyner kıtlığı tedarik zincirleri için mükemmel bir fırtına oluşturdu. Ocak PMI anketi, teslimat sürelerinde rekor bir artış olduğunu ortaya koydu.” ifadelerini kullandı.

Tedarik darboğazlarının imalatçıların maliyetlerinde artışa neden olduğunu ifade eden Smith, bu sorunlara rağmen, üreticilerin gelecekte talep koşullarının iyileşeceğini ve rekor düzeyde üretim beklediklerini kaydetti. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.


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