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Almanya'da imalat sektörü PMI 25 yılın en yükseğinde

24.03.2021 - 14:22
Almanya'da imalat sektörü PMI 25 yılın en yükseğinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta beklentilerin üzerinde artarak 56,8 puana yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da şubatta 51,1 olan bileşik PMI, martta 56,8 puana çıktı. Son 37 ayın en yükseği olarak kayıtlara geçen bileşik PMI'nın, 51,6 puana ulaşması bekleniyordu.

45,7 puan olan hizmet sektörü PMI verisi, martta 50,8'e çıkarak son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat sektörü PMI ise 60,7'den 66,6 puana yükseldi. İmalat sektöründeki PMI verisi, Nisan 1996'dan bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

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IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mart ayındaki PMI verilerinin, Alman ekonomisinde önemli bir yükselişin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu nedenle veriler, ilk çeyrekte beklenenden daha iyi bir ekonomik performansın geleceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da üretilen mallar için küresel talep artışında azalma olmadığını aktaran Smith, şirketlerde ertelenen yatırımların yeniden değerlendirildiğini kaydetti.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.


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