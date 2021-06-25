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Almanya'da ihracat beklentisi 10 yılın zirvesinde!

25.06.2021 - 12:15 | Son Güncelleme :
Almanya'da ihracat beklentisi 10 yılın zirvesinde! | Ekonomi Haberleri

Almanya'da Ifo Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, salgın nedeniyle geçen yıl küresel ticaretin zayıf olmasından kaynaklı baz etkisinin ihracata fayda sağlamasıyla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için haziran ayı ihracat beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da geçen ay 22,5 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, haziranda 3,5 artarak 26 puana yükseldi. Böylece endeks, Ocak 2011'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, haziranda Alman ihracatçılar arasındaki beklenti duyarlılığının önemli ölçüde arttığını belirterek, "Geçen yıl pandemi nedeniyle küresel ticaretin zayıf olmasından kaynaklı baz etkisi ihracat sektörüne fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.

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Hazır giyim üreticileri hariç hemen hemen tüm sanayi sektörlerinde ihracat beklentilerinin arttığını vurgulayan Fuest, mayıs ayındaki gerilemenin ardından otomotiv sektöründe de ihracat beklentilerinin toparlandığını aktardı. Öte yandan, enflasyonla ilgili endişelere karşın Alman ekonomisinin, sıkı kısıtlamaların sona ermesiyle salgın kaynaklı krizi geride bırakması dikkati çekiyor.

Almanya'da, Kovid-19 krizinde tedbirlerin gevşetilmesiyle geçen ay 99,2 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, haziranda 101,8 puana yükselerek 2018'den beri en yüksek değerine ulaşmıştı.

Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank) ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının hızla azalması, aşılamada ilerleme sağlanması ve salgına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi gibi gelişmeler üzerine Alman ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'den yüzde 3,7'ye, 2022 için de yüzde 4,5'ten 5,2'ye yükseltmişti.


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