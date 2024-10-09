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Almanya'da ihracat beklenmedik bir şekilde arttı

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#Almanya#İhracat#Ekonomi
Almanyada ihracat beklenmedik bir şekilde arttı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 11:05

Ekonomisinde daralma beklenen Almanya'nın ihracatı, ABD ve Çin'den gelen talebin artmasıyla Ağustos ayında beklenmedik şekilde arttı.

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Almanya'da Federal İstatistik Kurumu Destatis'in verilerine göre, ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 131,9 milyar avroya (144,7 milyar dolar) ulaştı.

AFP haberine göre bu, üst üste ikinci aylık artış oldu. Uzmanlar ise ihracatta yüzde 1,8'lik bir düşüş öngörüyordu.

Bu artışta ABD'ye yapılan ihracatın yüzde 5,5 oranında artması etkili oldu. Almanya'nın 2023'teki en büyük ticaret ortağı Çin'e ihracatı ise yüzde 1,9 arttı.

Destatis, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan sevkiyatların yüzde 0,8 arttığını söyledi.

Almanya, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 109,4 milyar avroluk mal ithal ederken, dış ticaret fazlası 22,5 milyar avro olarak gerçekleşti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının ardından yükselen enerji fiyatları, üretimdeki düşüş ve özel tüketimdeki durgunluk, 2023'te küçülen Alman ekonomisini ağır şekilde etkiledi.

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Umut edilen toparlanma henüz gerçekleşmedi. Medyada yer alan haberlere göre Berlin, 2024'te ekonomide yüzde 0,2'lik bir daralma beklediğini açıklayacak.

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#Almanya#İhracat#Ekonomi

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