Almanya'da enflasyon Kasım ayında yüzde 2'nin üzerine çıktı

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Federal istatistik kurumu Destatis'in verilerine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yıllık enflasyon oranı ekim ayındaki yüzde 2'den yüzde 2,2'ye yükseldi.

Enflasyondaki toparlanma genel olarak bekleniyordu ancak finansal veri şirketi FactSet'in anketine katılan analistlerin öngördüğü yüzde 2,3'lük oranın altında kaldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları, Alman verilerinin önemli bir bileşeni olduğu euro bölgesi enflasyonunun 2025'e doğru yeniden yükseleceğini öngörmüştü.

Ancak euro kullanan 20 ülkenin merkez bankası, faiz oranının önümüzdeki aylarda yüzde 2'ye doğru gerilemesini beklediğini söyledi.

Enflasyon görünümündeki toparlanma, merkez bankasını son aylarda faiz oranlarını düşürmekten alıkoymadı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), koronavirüs salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan enflasyonun ardından yüzde 4'e ulaşan temel mevduat faiz oranını yüzde 3,25'e düşürdü.

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Frankfurt merkezli kuruluşun, avro bölgesi ekonomisindeki zayıflık sinyallerinin ardından Aralık ayında yapacağı toplantıda faiz oranlarını tekrar düşürmesi bekleniyor.

ING Bank analisti Carsten Brzeski, Almanya'daki enflasyon oranındaki artışın esas olarak enerji tabanının daha az elverişli olmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Brzeski, ücretler artmaya devam ettikçe, oranın bir süre daha biraz fazla yüksek seviyede kalabileceğini söyledi.

Kasım ayı rakamlarının, ECB karar vericilerinin bir kısmını Aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi uygulamaktan vazgeçirebileceğini ve bunun yerine daha küçük bir çeyrek puanlık indirime yönelmelerine neden olabileceğini söyledi.

Brzeski, "Daha da önemlisi, ECB'nin Aralık ayından sonra faiz indirimlerinde ne kadar ileri gideceği sorusudur" dedi.

İspanya'da enflasyon, Ekim ayında yüzde 1,8'e ulaştıktan sonra Kasım ayında yakıt ve elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 2,4'e çıkarak hızlandı. Resmi veriler Perşembe günü açıklandı.