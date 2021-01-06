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Almanya'da enflasyon değişmedi! 6 yılın en düşüğünde

06.01.2021 - 17:34
Almanya'da enflasyon değişmedi! 6 yılın en düşüğünde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da Kasım 2020'de yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, geçen ay değişmeyerek, Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, beklentilere paralel aralık ayında değişmedi.

Enflasyonun geçen ay eksi seviyesinde kalmasında, hanehalkının kullandığı enerji fiyatlarındaki yüzde 6'lık azalış ve tüketim mallarındaki KDV indirimi etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında yer aldı.

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Gıda fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 0,5 artması ise dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

Destatis, 2019'daki yüzde 1,4'lük enflasyonun ardından enflasyonun geçen yıl (ortalama) yüzde 0,5 olduğunu duyurdu. Bu da 2016'dan beri en düşük ortalama enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise aralıkta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde eksi 0,7 seviyesinde kaldı.


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