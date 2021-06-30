Almanya işsizlik rakamlarında 'toparlanma' etkisi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da işsiz sayısı, Kovid-19 salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ekonomik toparlanmanın hızlanmasıyla haziranda 38 bin azalarak 2 milyon 691 bine geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, haziranda geçen aya kıyasla 38 bin azalarak 2 milyon 691 bine indi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti haziranda 20 bin azalması yönündeydi. Veriler ülkede işsizlik oranının haziran ayında yüzde 5,9 düzeyinde sabit kaldığını gösterdi.

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Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işsiz sayısının düşmeye devam ettiğini belirterek, "Şirketler kısa süreli çalışmayı azaltıyor ve yeniden yeni personel arıyorlar." ifadesini kullandı.

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