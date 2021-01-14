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Almanya ekonomisinde 11 yıl sonra ilk!

14.01.2021 - 13:56 | Son Güncelleme :
Almanya ekonomisinde 11 yıl sonra ilk! | Ekonomi Haberleri

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son verdi.

Almanya'nın ekonomisi devletin koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini sınırlandırmak için attığı güçlü adımlarla 2020'de yüzde 5 ile beklentilerin altında daraldı.

Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı öncü verilere göre, yüzde 5 olan ekonomik daralma Reuters'ın beklentisi olan yüzde 5.1'in altında geldi. Daralma, 2009'da yaşanan küresel finansal krizde rekor seviyede gerçekleşen yüzde 5.7'lik daralmanın da altında.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyon hükümeti, şirketlerin ve tüketicilerin salgını fazla zarar görmeden atlatmasına destek olmak için dünyanın en büyük ekonomisinde Mart'tan beri benzeri görülmemiş canlandırma ve yardım önlemleri açıklamıştı.

Takvim etkisinden arındırılmış öncü verilere göre ise ekonomi yüzde 5.3 daraldı.


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