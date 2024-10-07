Almanya ekonomisi için tehlike çanları! Farika siparişleri düştü ülkeyi resesyon korkusu sardı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,8 geriledi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,9 düştü.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2 azalması yönündeydi. Ağustostaki düşüşün art arda iki aylık artışın ardından gelmesi ve ocak ayından beri en keskin düşüş olması dikkati çekti.

Yüzde 2,9 olarak açıklanan temmuz ayı fabrika siparişleri artışı da yüzde 3,9 olarak revize edildi.

Almanya'da ağustosta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 10,9 ve yabancı siparişler yüzde 2,2 düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 10,5 düşerken, Avro Bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 3,4 arttı.

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Ülkede ağustosta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,4 artarken, tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 5,8 düşüş kaydetti. Sermaye malı siparişleri de yüzde 3,5 yükseldi.

Destatis açıklamasında, "Ağustos 2024'te fabrika siparişlerinde olumsuz gelişme, diğer şeylerin yanı sıra bir önceki ay diğer araç yapımında (uçak, gemi, tren, askeri araç imalatı) kapsamlı büyük siparişlerin verilmiş olmasından kaynaklandı. Büyük siparişler hariç tutulduğunda, Ağustos 2024'te gelen siparişler Temmuz 2024'e göre sadece yüzde 3,4 daha düşüktü." ifadeleri yer aldı.

TOPARLANMA GÖRÜNMÜYOR

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada da ağustosta fabrika siparişlerinde düşüşle birlikte, siparişlerin dibe vurmuş olabileceğine dair umutların yeniden azaldığı belirtilerek, "Talepteki zayıflığın sürmesi ve şirketlerin beklentilerinin olumsuz olarak devam etmesi karşısında, 2024 yılının ikinci yarısında sanayi ekonomisinde gözle görülür bir toparlanma olası görünmüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

KÜRESEL İMALAT SEKTÖRÜ YATIRIMLARDA İSTEKSİZ

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VP Bank'ın baş ekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel imalat sektöründe bir süredir yatırım yapma konusunda genel bir isteksizlik görüldüğünü aktararak, "Sektörün çektiği acılar devam edecek." yorumunu yaptı.

ABD'de imalat sektörünün zayıf gelen siparişlerle karşı karşıya kaldığını ve Çin'de hükümetin ekonomik teşvik programlarıyla yerli şirketlere yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Gitzel, "Bu da küresel imalat sektörünün şu anda ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de ağustosta fabrika siparişlerindeki önemli düşüşü "acı bir hayal kırıklığı" olarak niteleyerek, "Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın ikinci yarısında en iyi ihtimalle durgunlaşmasını bekliyoruz. Uzun zamandır beklenen ekonomik toparlanmaya dair hiçbir işaret yok." ifadelerini kullandı.

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ALMAN EKONOMİSİ YENİDEN RESESYONA GİRME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Alman ekonomisi, artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası, 3. çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo) 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor. Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

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Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.