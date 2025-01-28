Almanya ekonomisi için korkutan veri... Resesyon beklentisi arttı

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Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ocak ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da Aralık 2024'te eksi 6,1 olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ocakta 1,2 puan azalarak eksi 7,3'e geriledi. Böylece endeks, düşüşünü yedinci aya taşıdı ve son bir yılın en düşük seviyesine indi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracatta yılın başlangıcı üzücüydü. Yurt dışındaki olumlu ivme şu ana kadar yerli ihracatçılar üzerinde önemli bir etki oluşturmadı." ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, ABD'de göreve başlayan Donald Trump yönetiminin potansiyel gümrük vergisi tehditlerinin Alman sanayisinde "duyarlılığı" aşağı yönlü baskıladığını da belirtti.

Ifo'ya göre, birçok ana sanayi sektöründe ihracatta düşüş bekleniyor. Özellikle otomotiv sektörü için durum pek parlak görünmüyor.

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Bu arada, ABD'de başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Analistler, Trump'ın Avrupa Birliği ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor.

ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Almanya, ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.

ALMAN EKONOMİSİ İÇİN RESESYON KAPIDA

Öte yandan, Alman ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Analistler, Alman ekonomisinde 2025 yılı için de "siyasi belirsizlik ve başta Çin olmak üzere Asya'nın artan rekabeti nedeniyle" sadece hafif bir büyüme bekliyor.